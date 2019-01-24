Близкий друг Высоцкого: «КГБ могло поставлять барду запрещенные вещества»

Вчера, 23:56

Спецслужбы могли закрывать глаза на зависимость исполнителя, считает его товарищ. По этой теме он написал документальную книгу и там попытался обосновать свою точку зрения насчет обстоятельств смерти барда.

Близкий друг Владимира Высоцкого Федор Раззаков рассказал, что написал о последних годах жизни исполнителя документальную книгу и, когда он, наконец, собрал все необходимые материалы, то ему открылась совершенно новая картина всего происходящего вокруг барда относительно его зависимости от наркотических веществ и алкоголя. Раззаков поделился мнением о том, что КГБ на самом деле могло поставлять барду запрещенные вещества и таким образом закрывать глаза на его недуг.

«Собирая материал, общаясь с сотрудниками КГБ, я пришел к выводу, что в окружении Высоцкого были и люди, завербованные КГБ. Даже Оксана Афанасьева (Ярмольник) признавалась, что, когда у нее начался роман с Владимиром, на нее пытались выйти сотрудники спецслужб с целью вербовки. Кроме того, есть версия, что перевозка наркотиков для Высоцкого через «Аэрофлот» осуществлялась под надзором КГБ. Задержать и посадить наркопоставщиков не представляло проблемы. Но этого не делали. Почему? Возможно, кому-то было выгодно то, что Высоцкий «на игле», в полной зависимости, и годы его сочтены», - сообщил Федор.

Он считает, что подобное поведение со стороны Комитета госбезопасности просто неприемлемо, но другого выхода, по всей видимости, просто не было. Однако, один из агентов контрразведки попытался опровергнуть эти слова Раззакова о поставщиках запрещенных веществ из КГБ и заявил, что на самом деле Высоцкий мог спокойно покупать наркотики и во Франции, когда навещал жену Марину Влади.

Как бы то ни было, пагубное пристрастие сгубило талантливого исполнителя и стихотворца. По всей видимости, он просто не выдержал давления реальности на свою творческую натуру и попросту сорвался. Его не стало 25 июля 1980 года, но в сердцах своих поклонников он будет жить вечно, несмотря на свои недостатки при жизни.