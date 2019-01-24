«Инсценировавший смерть» Япончик может выдавать себя за Патриарха Кирилла - сети

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Замаскироваться после псевдо-убийства вору Япончику мог помочь его друг Иосиф Кобзон, который всегда был приближен к правительству и мог решить любые вопросы. Священнослужитель Кирилл, к слову, был назначен Патриархом в год смерти Япончика, что наталкивает на мысль о подмене личности.

В сети бытует мнение, что «инсценировавший смерть» Япончик, друг Иосифа Кобзона, может выдавать себя за Патриарха Кирилла. Об этом может свидетельствовать схожесть во внешности, которая попросту бросается в глаза, а также существует ряд косвенных подтверждений тому, что данное утверждение может оказаться правдой. Первым фактом, который наводит на такие подозрения, является то, что Япончика хоронили в закрытом гробу, и его мертвым никто не видел. Это может говорить об инсценировке его убийства, которое часто практикуется криминальными авторитетами и до сих пор.

Второй немаловажной зацепкой в расследовании пользователей сети сети стало то, что дата рождения Патриарха может оказаться недостоверной из-за того, что этой информации по какой-то причине нет на его официальной странице в Википедии. Япончик, он же Иваньков - друг Кобзона, имел примерно такой же рост, как и у президента России, Владимира Путина. В свою очередь, рост Патриарха, по официальным данным, составляет 178 см, хотя, на фото рядом с главой страны отличий в росте практически не видно. А это может указывать на то, что эта цифра, касающаяся Кирилла, выдумана, как говорится, с потолка.

Еще один немаловажный факт: между назначением Кирилла на пост Патриарха и убийством Япончика разница в полгода, при этом священнослужитель стал известен общественности только после кончины друга Кобзона, криминального авторитета. Стоит отметить, что отца Иванькова звали Кирилл, поэтому есть большая вероятность, что он выбрал себе данное церковное имя не случайно. Безусловно, отрицать существование священника глупо - настоящего Кирилла могли просто подменить ради того, чтобы сохранить Япончику жизнь.

Пользователи сети считают, что в этом деле замешан Иосиф Кобзон. Именно он, по мнению юзеров, сделал так, чтобы настоящий Кирилл отправился в Беларусь, а затем произошла инсценировка смерти Япончика. После возвращения Кирилла и убийства Япончика наиболее удобно было сделать подмену личности, чтобы этого никто не заметил, с учетом того, что кроме медиков, мертвого Иванькова никто не видел. Масла в огонь также подливает и страсть Кирилла к роскошной жизни: яхты, дорогие часы и автомобили больше напоминают на увлечения богатых личностей из криминального мира. Впрочем, подтверждения данной информации ни от кого из вышеуказанных лиц не поступало, и до сих пор это остается на стадии предположений.