Молодая Паулина Андреева вдохнула в старика молодость: Фанаты подозревают у Бондарчука наркотическую зависимость

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Излечившийся от наркомании и алкоголизма Бондарчук снова мог уйти в отрыв. Режиссёр якобы доказывает Андреевой, что «есть ещё порох в пороховницах», уверенны в Сети.

Фанаты уже давно подозревают, что в жизни у 51-летнего Фёдора Бондарчука не всё так гладко. Казалось бы, молодая возлюбленная Паулина Андреева должна была только омолодить не молодого режиссёра, но он, напротив, начал стремительно стареть, худеть и стал озлобленным. Многие считают, что виной всему проблемы в личной жизни и стрессы на работе, однако не так давно, поклонники сделали предположение, мол виной всему употребление наркотиков.

Стоит отметить, что фанаты подозревают у Фёдора Бондарчука наркотическую зависимость уже не впервые. Сам режиссёр в интервью признавался, мол страсть к запрещённым препаратам была присуща всему его поколению в начале 90-х. Тогда пришёл первый успех, первые деньги, клубы и ночные гулянки.

По словам Бондарчука, из-за наркотиков он потерял многих друзей, и он был счастлив, что смог выкарабкаться из зависимости. Однако, на смену «белому порошку» пришёл алкоголь, пристрастие к которому режиссёру также пришлось перебарывать.

Как бы то ни было, Бондарчуку всё же удалось побороть все пагубные зависимости. Он признавался, что ночную жизнь больше не любит, а с вечеринок уходит раньше всех. Его сын даже подшучивал, мол Фёдор Сергеевич уже стал «старенький», поэтому и не выдерживает. Кстати, именно из-за любви к клубному отдыху Бондарчук и развёлся с бывшей женой, мол между парой встали выпивка, отдых и наркотики.

Как бы то ни было, сейчас победивший зависимость Бондарчук находится в отношениях с Паулиной Андреевой. Молодая возлюбленная якобы «вдохнула в старика молодость», считают поклонники в соцсетях, из-за чего Бондарчук мог снова уйти в отрыв. Люди не понимают, как буквально за несколько лет когда-то статный мужчина стал полностью седым и сбросил вес до 80 килограммов. Виной всему якобы «молодой образ жизни», который режиссёр вынужден вести с Андреевой. Фанаты не исключают, что клубы, наркотики и алкоголь снова имеют место быть в жизни Бондарчука.

Как бы то ни было, сын Фёдора Сергеевича объясняет причину похудения отца тем, что тот якобы вплотную занялся своим здоровьем, увлёкся спортом и начал контролировать питание. В любом случае, поклонники и семья Бондарчука остаются каждый при своём мнении.