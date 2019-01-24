«Япончик инсценировал смерть»: Иваньков мог выйти из тени после смерти Кобзона ради защиты Нелли

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Вор в законе и друг Иосифа Кобзона Япончик заказал собственное убийство из-за конфликта с более влиятельными бандитами. После этого криминальный авторитет ушел в подполье, предварительно приготовив все для жизни в другой стране. Данный метод используется не только людьми из бандитского мира, но и, на первый взгляд, простыми людьми.

Друга Кобзона Иванькова не могли расстрелять из СВД через маленькое отверстие в тенте, поскольку криминальный авторитет, по некоторым данным, передвигался, а не стоял на месте, и находился в обществе телохранителей. Вероятно, освидетельствовавшие смерть Япончика медики были подкуплены с той целью, чтобы создать видимость убийства, но на самом деле это больше похоже на инсценировку.

Япончик, вероятно, инсценировал смерть, поскольку перешел дорогу более влиятельным бандитам, и собственных связей и сил у него не хватило, чтобы с этим бороться. Во избежание реальной смерти Иваньков, друг Иосифа Кобзона, повторил трюк из 90-х, которым пользовался практически весь криминальный мир России и стран СНГ.

Очень странно, что так называемое убийство Иванькова произошло в 2009-м году, а не в рассвет его криминальной деятельности, в лихих 90-х. К слову, в указанном периоде Япончик, ранее заключенный, был освобожден из-за ходатайства Иосифа Кобзона - именно просьба об освобождении вора в законе стала для мэтра причиной отказа во въезде в США. Это означает, что их связывало нечто большее, чем просто знакомство - вероятно, Кобзон и Япончик были участниками одной и той же группировки.

В то, что друг Кобзона инициировал собственную смерть, а мэтр ему в этом помог, поверить несложно. Даже памятник на Ваганьковском кладбище говорит о том, что на том месте захоронен не он, а другой человек - на дорогом изделии даже фамилия друга Кобзона написана неправильно, без «ь», что может свидетельствовать об инсценировке смерти и подставном мертвеце. Вполне вероятно, что он проживает в США, откуда были родом все его фиктивные супруги.

Учитывая, что именно Кобзон вызволил Япончика из тюрьмы, криминальный авторитет чувствовал за собой долг, который в бандитском мире принято возвращать. Вероятно, псевдо-мертвец Иваньков мог выйти из тени после смерти Кобзона ради защиты Нелли, которая осталась одна и сейчас, как никогда, нуждается в помощи. Также долгом Япончика может быть защита денег Кобзона, которые у Нелли могут забрать в счет старых бандитских долгов. Именно по этой причине Нелли Дризина, вероятно, перестала появляться на светских мероприятиях - все может делаться ради ее собственной безопасности.