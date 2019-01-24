Что скрывала эта тройка?: Никулин, Вицин и Моргунов шли по головам до самой смерти

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Разоблачение Труса, Бывалого и Балбеса расставило все точки над i. Теперь становится ясно, что скрывалось за улыбкой актёрской игрой.

Заслуженные артисты СССР – Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин, известные по фильмам «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Пёс Барбос и необычный кросс», «Совершенно серьезно» и «Дайте жалобную книгу», за широкой улыбкой эта тройка скрывала тяжелые жизни с долгим творческим путём. Эти тропы никогда не пересекались не то чтобы друг с другом, но даже с самыми близкими людьми.

Юрий Никулин родился в самой обычной семье, после революции и армии обучался мастерству преподавания для Красной Армии, однако это никогда не доставляло ему удовольствия. Тогда ему пришлось идти по головам, чтоб «выбиться в люди». Приехав из Москвы к родным в Смоленск, его взяли в театр, где работала его будущая жена. В театре его все сильно не любили и смотрели на него сквозь зубы, однако после того, как он организовал свой передвижной театр «Теревьюм» — театр революционного юмора, где сам писал и играл, ему стали отдавать больше дани уважения.

Георгий Вицин же, наверно самый чистый и порядочный актёр среди этой тройки. С детства он был приучен к медитации и здоровой пище. Никогда не пил, но прекрасно играл пьяных актёров, однако был и за ним грех, нравственный. Этот актёр не мог пройти, не пропустив ни одной юбки. Он много изменял своей жене, Тамаре Вициной, однако она его прощала, так как очень любила актёра.

Евгений Моргунов – главный актёр-толстяк советского союза, был невыносим для каждого. Он был ужасным бабником, похлещи Вицина, выпивал и делал это с пребольшим удовольствием. Очень много ел и был ведён на деньги. Также этот актёр обязан за помощь в творческим пути самому Иосифу Сталину. Раньше этот факт был лишь догадкой, но теперь есть официальное подтверждение, что в 1943 г. Евгений написал Сталину с просьбой пристроить его в театр, от безделья ему и заняться нечем, а вот играет он хорошо.

В ответе было сказано, что товарища Моргунова следует направить для поступления в театр Таирова актёром вспомогательного состава. После этого его хорошие результаты дали о себе знать и он был переведен во ВГИК к Сергею Герасимову на попечение. Он обладал и скверным характером, из-за которого часто срывались съемки, однако с Вициным и Никулиным Евгений никогда серьезно не ссорился, что было исключением из правила о невыносимости его личности.

Связывала их всех также слепая пелена правильных людей. Моргунов никогда не скрывал своего неподобающего поведения, вернее ему никогда не удавалось это скрывать, а Вицин и Никулин днём, допустим, всегда кормили голубей, мило улыбались, вели размеренную жизнь, а ночью, вдали от «глаз» Советского союза, были такими же, как и Моргунов, и с гордо поднятой маской широко улыбчивых артистов они шли по головам мешающих на пути славы, людей, до самой смерти.