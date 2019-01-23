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Похоже, что она окончательно определилась с дизайном. Ей хотелось бы запечатлеть в монументе сцену молитвы, исполняемую в «Юноне и Авось».

До настоящего времени на могиле артиста стоит временный деревянный крест. Теперь Людмила Поргина рассказала, как будет выглядеть памятник Николаю Караченцову, умершему 26 октября 2018 года.

Поргина сообщила, что ей хотелось бы, чтобы он выглядел светлым и лёгким. Таким, как был характер её ушедшего из жизни мужа. Как вариант, для него может быть использован белый мрамор.

Сейчас вдова занята просмотром каталогов и поиском хорошего скульптора, которому бы она могла доверить выполнение надгробного креста.

Также она рассказала о желании запечатлеть исполняемую Караченцовым в «Юноне и Авось» сцену молитвы. Это может быть как отдельная фигура, так и отображение на самом кресте.

Поргина не скрывает, по части того, каким станет монумент, у неё в советчиках сын и сноха.

Сейчас местом проживания вдовы является дача. Там вместе с ней собака и кошки. В память о муже она сохранила лишь две его шубы, чтобы прогуливаться в них зимой.

Остальную одежду покойного она раздала его друзьям и церкви.