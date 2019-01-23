«Чтобы получить разрешение от Евросоюза, необходимо умереть»: Кабзону посмертно разрешили въезд в Европу

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Со дня смерти уроженца Украины, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, не прошло и года. Совсем недавно близких певца и всю общественность уведомили о том, что покойного мужчину исключили из чёрного списка по Украине, из-за которого артист при жизни не мог посещать Европу. Поклонники легендарного музыкального деятеля негодуют: «То есть, чтобы получить разрешение от Евросоюза, необходимо умереть, это конец всему товарищи».

«Только в России могут быть такие новости», - заявляют пользователи интернета. И правда, как вообще адекватным людям расценивать сие действие. Те, кто принял такое решение, либо не уведомлены о смерти величайшего народного артиста, либо издеваются над его близкими. «Как раз во время, наверное тур по Европе закатит», - и таких комментарий сотни. В данном чёрном списке Кобзон находился с 2015-го года. Попал певец туда по причине того, что в своё время открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Иными словами, «любимая родина певца не поддержала его за открытую, но честную позицию».

Однако, на данную, весьма странную новость, большинство людей отреагировали не то чтобы с негативом, а скорее с недоверием. Якобы такого не происходило, а СМИ как всегда всех дезинформируют, привлекая к «дурацкой» ситуации внимание. Здесь два варианта происходящего: либо европейцы и правда не знают о смерти Иосифа Давыдовича, либо просто кто-то решил не смешно пошутить и распространить фейковую новость. Общественность надеется, что данную весть в дальнейшем разъяснят, ибо «это не дело».