«Жертвовала собой по доброй воле»: Зудина всегда предпочитала Табакова собственной карьере

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Актриса могла переехать в США и родить сына там, но осознанно пожертвовала успешностью ради семьи и любви Олега Павловича.

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. Его супруга Марина Зудина безутешно скорбила о нем и на похоронах, и после них. Даже какое-то время женщина не появлялась на экранах и перед журналистами, так как переживала горе сильнейшей для себя утраты. Они прожили вместе 24 счастливых года и за каждое мгновение, по всей видимости, Марина благодарила мужа. Как-то в интервью она поделилась тем, что задумала план по покорению Олега Павловича еще в 10 классе, так как была наслышана о том, что ему нравятся молодые девушки. При это его супруга, по всей видимости, ее ни капли не останавливала. По мнению Зудиной, ее роман с Табаковым был лишь катализатором расставания с опостылевшей женой и ее вины как таковой в этом нет.

«Я считаю, что мужчина не уходит от женщины просто так, – рассуждала Зудина в одном из интервью. – Да, он может влюбиться. Но из семьи он уходит только в том случае, если там проблемы. Мой пример подтверждает это. Я ведь за десять лет, которые длилась у нас связь, не стала другой, ничего не поменялось. А вот с женой у него нарастали проблемы. Для мужчины очень важно ощущение дома, духовная поддержка близких. Ощущение, что его ждут, прощают. Это зависит от обоих. Нельзя заставить любить, заставить хотеть жить вместе, если это ушло – ничего не сделаешь», говорила Марина.

При этом она не скрывает, что полностью посвятила себя супругу. По ее мнению, семья должна быть главенствующей в жизни женщины и ее решение отказаться от поездки в США и построения там карьеры было вполне осознанным и нормальным:

«Я сделала выбор в пользу своей семьи, прекрасно понимая последствия, – рассказывает Марина Вячеславовна. – Это нельзя назвать жертвенностью, это была моя потребность на тот момент – поступить именно так, ведь я любила. Я жертвовала собой по доброй воле, с удовольствием».

Таким образом, Зудина всегда предпочитала Табакова собственной карьере и любила свою семью больше всего, что могла предложить ей жизнь. За это она прожила 24 счастливейших года с таким великим человеком, как Олег Павлович и, когда он ушел, по всей видимости, потеряла и часть себя. Ведь она не считала свои поступки даже какой-то жертвой, ведь это было полностью добровольно, а Табаков на этом и не настаивал. Возможно, любовь Марины каким-то образом даже продлила его жизнь и потому он сумел воплотить многие свои планы.