«Памятник нужно ставить не образу, а человеку»: Эксперты не согласовали макет памятника Бодрову-младшему

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Теперь изменения должны коснуться общей концепции проекта. Ведь по задумке авторов, памятник Сергею должны были установить в его наиболее известном образе Данилы Багрова. Это «не понравилось» экспертам.

Такое решение комиссии по монументальному искусству Москвы возмутило авторов проекта и куратора фонда «Брат Данила», Валерия Сорокина. По его словам, никакие изменения авторы вносить не будут, так как данное мнение комиссии является чисто субъективным, не подкрепленным никакими законами. «Конечно, голос комиссии имеет значение, но не в рамках согласования макета памятника», - добавляет Сорокин. Аналогичного мнения придерживается и главный скульптор памятника. «Мне, например, Киркоров не нравится, и что с того?» - заявил он.

В свою очередь председатель комиссии настаивает на внесении правок в макет, одновременно напоминая, что существуют и общие профессиональные замечания к разработанному проекту - пластика, выразительность и т.д.

Тем временем, следующее заседание комиссии назначено на 14 февраля. Авторы проекта требуют независимую экспертизу, которой намерены показать этот же проект макета.

Напомним, что памятник Сергею Бодрову-младшему планируют установить недалеко от станции метро Баррикадная. Проект был представлен еще в 2017 году. «Я думаю, что сила в правде», - должно быть выложено перед памятником. А фигура Сергея хотят представить в образе одной из самой известной его роли фильмов «Брат» и «Брат-2».