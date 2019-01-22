Макет памятника Сергею Бодрову не понравился экспертам

Сегодня, 12:12

Спустя много лет после гибели Сергея Бодрова-младшего принято решение об установлении памятника, который увековечит его память. Многим экспертам он пришелся не по вкусу.

В Москве решили увековечить памятник Сергею Бодрову-младшему, которого помнят и любят поклонники до сих пор. После того, как был создан макет мемориала, члены комиссии по монументальному искусству столицы во главе с Игорем Воскресенским не одобрили его.

После детального его изучения комиссия пришла к выводу, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание - не художественному образу надо делать памятник, а героям. Также были замечания и к пластике и выразительности макета памятника.

Напомним, что ранее в Москве представили эскиз памятника, который изображает литую фигуру Данилы Багрова. Эту роль Бодров-младший исполнил в фильмах «Брат» и «Брат 2».

Предполагается, что перед памятником большими буквами будет выложена фраза «Я думаю, что сила в правде». Инициаторы проекта выбрали несколько мест для установки скульптуры. Среди таких мест – начало Покровского бульвара, сквер на Кудринской площади, парк Декабрьского восстания и площадь перед станцией метро «Баррикадная». Презентация обновленного макета памятника состоится 14 февраля.