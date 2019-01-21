«Литфонд» выставил на аукцион работы Малевича, Венецианова и переписку Бальмонта

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Общее количество лотов – около 400. Их стоимость оценивается в 30 млн рублей.

Аукционный дом «Литфонд» выставил на аукцион, в том числе, работы Малевича, Венецианова, а также переписку Бальмонта. Торги намечены на 24 января.

На них представят множество редких книг, рукописей, эстампов, открыток, исторических документов, фотографий и автографов.

Топ-лотом считают переписку, которую поэт Константин Бальмонт на протяжении 1926 – 1934 года вёл с писателем Александром Фёдоровым. В ней 13 писем, которые оценили в 380 – 400 тыс. рублей.

Венецианов представлен на аукционе литографированным портретом Николая Гоголя, выполненным в 1834 году. Согласно заявлению экспертов, писатель счёл свой портрет неудачным и постарался уничтожить все их версии. Сохранилось лишь несколько экземпляров. Один из них выставляет «Литфонд» за 70 – 74 тыс. рублей.

Ещё одним лотом станет работа, написанная Казимиром Малевичем в 1909 году. Она называется «Василий Качалов в спектакле по пьесе Л.Андреева «Анатэма». Премьера спектакля состоялась, после чего он был запрещён к постановкам на территории Российской империи. Работа оценена в 140 – 150 тыс. рублей.

Значительный интерес представляет также «Герой нашего времени» в неизвестном издании. Привлекательной является и собственноручная записка, которую написал маршал Тухачевский, о том, что ликвидировал банды Балаховича. На ней присутствует собственноручная резолюция, которую наложил Лев Троцкий.