Композитора Вячеслава Овчинникова срочно доставили в московскую клинику

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Вчера вечером Вячеслава Овчинникова врачи скорой помощи привезли в больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз подтвердился.

После того, как Вячеслава Александровича срочно доставили в московскую клинику, он находится в реанимации, но как утверждают врачи состояние стабильное и через несколько дней его выпишут. А дальше назначат курс реабилитации.

Известный дирижёр и композитор родился в городе Воронеж, закончил музыкальное училище, а следом консерваторию в Москве. Через несколько лет после окончания он вошёл в Союз кинематографистов Советского Союза. Им были созданы оперы «На заре туманной» и «Маскарад».

Композитор стал автором 4 симфоний, нескольких сюит и инструментальных пьес. Так же дирижёр написал музыку к более чем 40 фильмам. Среди них:Война и мир, Арсенал, Дворянское гнездо, Багратион, Земля, Это сладкое слово-свобода, Степь и другие. Сочинения Овчинникова исполняли известные дирижёры, такие как: А. Гаука, М.Д Шостакович и А.Жюрайтис.