Сегодня, 18:44

Тяжелое состояние Марии могло повлиять на выбор ее родителей в пользу обращения к Богу, ведь они перепробовали множество клиник, в том числе и европейских, но окончательного выздоровления добиться пока не удалось.

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в Троицком соборе Пскова. На церемонии присутствовал брат Кончаловского режиссер Никита Михалков, а также близкие и друзья пары. Кончаловский и Высоцкая находятся в законном браке с 1998 года и у них есть двое детей - дочь Мария и сын Петр.

Пара кажется счастливой, но в 2013 году в их семье произошла трагедия. Дело в том, что их дочь Мария пострадала вследствие аварии, когда за рулем машины был ее собственный уставший отец. Она была не пристегнута и когда машина столкнулась с препятствием, то вылетела в лобовое стекло. Позже она впала в кому.

Эта трагедия пошатнула семейную пару и, по всей видимости, Андрей до сих пор винит себя, но Юлия ни разу пока не обвинила мужа в произошедшем, ведь, видимо, она понимает, что Кончаловский ничего такого не хотел. Девочка выздоравливала крайне медленно, но позитивная динамика всё-таки прослеживалась. Мария начала дышать самостоятельно, внутренние органы потихоньку возобновили функционирование, нужда во многих аппаратах отпала. Их дочь несколько раз, согласно новостным сводкам, выходила из коматозного состояния и врачи давали положительные прогнозы, но вот уже пять лет родители борются за здоровье любимой дочери.

Возможно, Высоцкая и Кончаловский могли обратиться к Богу через венчание ради выздоровления дочери, ведь каждый склонен верить в чудеса и то, что где-то там есть сила, которая руководит человеческими жизнями. По всей видимости, Юлия и Андрей пожелали привлечь в свою семью религиозность, чтобы их Мария, наконец, смогла полностью выздороветь и продолжить свой жизненный путь. Есть вероятность, что родители рассматривают уже все варианты помощи ребенку, и психосоматическая тоже имеет значение. Ведь родители тоже напрямую влияют на жизнь своих детей. Возможно, в чем-то им пришлось в жизни провиниться, за что девочка теперь принимает на себя удар.

Хотя врачи и говорят о том, что полноценную жизнь девочка не сможет вести, хочется верить в лучшее и желать Марии, чтобы она как можно скорее поправилась.