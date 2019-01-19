В Сеть попал список возможных жертв сексуальных домогательств Табакова

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Олег Павлович пользовался большой популярностью у женщин и, по всей видимости, часто пользовался ею ради попыток соблазнить очередную молодую актрису, как это могло произойти, к примеру, с его будущей женой Мариной Зудиной.

На днях Елена Антоненко, бывшая «любимая ученица» Олега Табакова рассказала подробнее о том, что она обучалась у наставника и подавала большие надежды, потому он очень ее ценил. Тогда она была совсем молодой и он дал действительно многое для нее и ее будущего. Позже она уехала в США и ее бесценный опыт помог ей благополучно там устроиться. Однако, в отношениях между ученицей и наставником все было не так безоблачно. По словам самой Елены еще в молодости она наведалась к Олегу Павловичу и стала жертвой домогательств с его стороны.

«Считая Табакова своим наставником в театральном искусстве, я его вызвонила и попросила о встрече, которая и состоялась в его кабинете. Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: «Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою ...(грудь) маленькую». Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная. Мне было так больно, и не один год», - рассказала актриса о том, как авторитетный для нее человек упал в ее глазах навсегда.

После этого еще многие годы она вспоминала с болью о Табакове. Марина Зудина по сути также попала под чары Олега Павловича еще будучи 16-летней школьницей. По ее словам, тогда наставника любили все за его относительное своеволие, но только ей удалось зацепить его настолько, чтобы позже она стала женой знаменитого актера. Впрочем, их брак не был таким уж и безоблачным. Оказалось, что, согласно, новостным сводкам, Табаков пытался уйти от своей жены к 20-летней актрисе Анастасии Скорик и даже жил раздельно с Зудиной и детьми. Но позже, по всей видимости, образумился и вернулся, или же это была очередная «газетная утка». Как бы то ни было, многочисленные романы были приписаны Табакову и многие из них подтвердились.

Таким образом, в Сеть попал список возможных жертв сексуальных домогательств Табакова и пока список невелик именно с подтвержденными источниками. На самом же деле неизвестно, сколько «неофициальных» было попыток посмотреть на женские прелести у Олега Павловича. Возможно, что такая слава закрепилась за ним после ухода от супруги, с которой он прожил 34 года, потому его и считали ловеласом среди молодых актрис.