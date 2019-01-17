«Птичий короб» раскритиковали из-за использования реальных кадров страшной трагедии в фильме

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Компания Netflix уже не впервые обвиняется в наплевательском отношении к чувствам зрителей.

На поднимающейся волне критики в сторону Netflix из-за опасного челленджа у кинокомпании появились и другие проблемы. Политики, активисты и зрители подвергли новый фильм «Птичий короб» нещадной критике из-за того, что в начале картины были без разрешения использованы кадры реальной трагедии на железнодорожных путях в Канаде. Эта трагедия известна миру как крушение поезда с нефтью в городе Лак-Мегантик. Тогда погибли 40 человек.

Мэр города, вероятно, не была поставлена в известность о том, что реальные кадры страшного новостного сюжета были вставлены в фильм, но она заявила, что будет следить за развитием событий. Жители Лак-Мегантика приняли сторону критикующих в данном споре. На это Netflix ответила отказом вырезать из фильма сцену. Компания также отказалась убирать реальные кадры из сериала «Путешественники».

Напомним, что сейчас «Птичий короб» критикуют из-за охватившего мир челленджа. Люди пытаются справиться с бытовыми задачами с завязанными глазами. В фильме герои завязывали глаза, чтобы не видеть сущностей, которые толкали людей на массовые самоубийства. Тем не менее, челлендж в реальной жизни приносит не меньше проблем для участников.