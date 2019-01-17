Из жизни ушел первый фронтовой оператор Борис Соколов

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Легендарный оператор, который снимал Великую отечественную войну ушел из жизни на 99-м году. Соколов воплощал в себе целую эпоху документального кино.

Руководство союза кинематографистов России сообщило о кончине последнего оператора, который снимал документальные кадры во время Великой отечественной войны. Скончался Борис Соколов на 99-м году жизни. Известно, что он снимал водружение флага СССР над Рейхстагом в честь Победы.

Кинооператор был удостоен множества наград, среди которых были орден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией» и так далее. С уходом Бориса Александровича Соколова закончилась эпоха фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны. Но память об этих уникальных операторах, о нашем друге Борисе Александровиче Соколове будет жить в наших сердцах.

Напомним, что родился Соколовский в 1920 году, в 1941 году закончил обучение на операторском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). С сентября того же года Соколов стал работать на Алма-Атинской студии кино, где на протяжении трех лет снимал тыловую хронику. В 1944 году его направили на 1-й Белорусский фронт, в год окончания войны он служил в киногруппе Забайкальского фронта.

В разные года Соколов работал на Литовской киностудии, «Мосфильме» и Центральном телевидении СССР. В 1948 году он получил Сталинскую премию второй степени.