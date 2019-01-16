Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс заявила, что не похожа на Арью Старк

Сегодня, 10:16

Популярная актриса даже сменила цвет волос на розовый, чтобы не напоминать зрителям своего сериального персонажа.

21-летняя актриса и звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс на днях прогулялась по Парижу и удивила своих поклонников. Для непринужденной прогулки знаменитость выбрала джинсовую куртку, которую она сочетала с приталенными джинсами. Однако больше всего внимание поклонников привлекли ярко-розовые волосы актрисы.

Сама Мэйси призналась, что совершенно не похожа на своего персонажа по сериалу, так как в жизни не является «пацанкой». Также кинозвезда попросила зрителей больше не сравнивать её с Арьей Старк, поскольку они совершенно разные личности.