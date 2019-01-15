«Получайте подсрачники!»: Балерин Полунин жестоко выразился о «Жирных Людях»

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Не скрывая ненависти к людям с лишним весом, Сергей Полунин высказался в соцсети. Из-за большого количества негатива в свою сторону, танцор вскоре удалил пост.

Сергей Полунин, российский артист балета, в последнее время совсем не радует своих подписчиков. В одном из последних постов в Instagram, балерин высказал своё негативное мнение в сторону людей с лишним весом. Как считает артист, таким людям нужно просто меньше есть и больше ходить на прогулки, однако Полунин написал это не в добром ключе, а с намёков на то, что такие люди обязаны получать «подсрачники» от людей в форме.

Шквал негатива вылился в сторону артиста. Люди не понимают, как человек такого уровня может писать такие антисоциальные вещи в своих социальных сетях, ведь проблема ожирения может быть связана не только с большим количеством еды, но также и с гормональными и генетическими сбоями. Все равно «подсрачниками такие вопросы не решаются». Прочитав реакцию пользователей, Сергей удалил свою пост в инстаграм.

Вследствие Полунина сопровождают совсем не благоприятные события в жизни.

Сергей должен был выступать в Парижской опере, постановке «Лебединое озеро», однако из-за его жестокого высказывания в сторону «Жирных Людей», его отозвали, объяснив, что заявление танцовщика не соответствует ценностям Парижской оперы.

Официальное заявление опера расписала в своём twitter, пользователи всего мира поддержали такое решение.