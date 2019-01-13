В Москве скончался актёр и режиссёр Евгений Радомысленский

Сегодня, 21:00

Ректор Института современного искусства Ирина Сухолет сообщила о кончине выдающегося педагога, который заведовал кафедрой актерского мастерства.

В Москве на 84-м году жизни ушел из жизни один из известных российских театральных деятелей. Умер актер, режиссер и критик Евгений Радомысленский.

60 лет Евгений Вениаминович работал преподавателем в Школе-студии МХАТ. Благодаря ему, многие кумиры россиян стали знаменитыми артистами. Также как его отец Вениамин Захарович, он пользовался авторитетом и любовью у своих студентов.

На его счету постановка более восьмидесяти спектаклей.

Проститься с режиссером друзья, близкие и поклонники артиста смогут 15 января в Большом зале ДК Горбунова. Церемония прощания назначена на 11:00. Похоронят Евгения Вениаминовича на Троекуровском кладбище.