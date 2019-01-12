Александр Абдулов мог инсценировать свою смерть из-за ненависти поклонников и крупных долгов

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Поклонники несколько раз покушались на актёра. Однажды, его чуть не облили кислотой, а во второй раз набросились с топором. Перед смертью у Абдулова многотысячные долги, негативно сказывалась и тяга к азартным играм. Артист мог уйти в тень, найдя своё счастье в лице жены.

Александр Абдулов скоропостижно скончался 3 января в 2008 году на 55-м году жизни, от рака. Проблемы со здоровьем начались в 2007 году после операции из-за язвы. Через несколько часов у Абдулова начались проблемы с сердцем. Он пробыл 6 суток в реанимации, затем его отправили в Москву, где состояние здоровья ухудшилось. Лечиться в итоге было решено в Израиле. Там врачи поставили Александру Гаврииловичу неизлечимый рак лёгкого 4-й стадии. Как ы то ни было, но история Абдулова может быть не такой однозначной.

Дело в том, что при жизни Абдулов был очень неоднозначной личностью. Его не любили многие поклонники и коллеги из-за постоянных слухов. Александру Гаврииловичу постоянно приписывали любовные связи с красивыми женщинами, внебрачных детей, аморальные поступки, алкогольную зависимость.

Перед смертью Абдулов дал интервью, в котором как бы подводил итоги всей своей жизни. В нём он рассказал о своих любовных отношениях, о супруге брате и отце. Он также был довольно верующим человеком, который в своё время спасал антикварное иконы, помогал детским домам и так далее.

По словам Абдулова, за всю свои жизнь он жалел, что отца нет рядом и брата, которого убили. Больше он ни о чём не жалел, и в жизни менять ничего не хотел. Однако, в это же время существует мнение, что Абдулов мог инсценировать свою смерть из-за крупных долгов и ненависти фанатов.

Действительно, Александр Гавриилович был должен коллегам по съёмкам десятки тысяч долларов. Любовь к азартным играм тоже вгоняла в долги, а нелюбовь поклонников росла из-за слухов с каждым годом. Однажды Абдулова фанатка едва не облила кислотой, а другой раз на него напал фанат с топором.

Возможно, уже не молодой актёр действительно решил уйти в тень. Перед смертью он отмечал, что наконец обрёл счастье с женой Юлией, которым ни с кем не хочет делится, и ему надоели постоянные слухи вокруг его персоны.

Врачи вспоминали, что в последние дни артист особенно нервничал, переживая очень тяжёлое время. Возможно, он действительно инсценировал смерть, желая покоя. В любом случае, именно мучительная смерть от рака и курения является официальной версией врачей.