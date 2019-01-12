Пуговка и Галина Сергеевна из «Папины дочки» встретились спустя 6 лет после съёмок

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Пуговка уже больше Галины Сергеевны.

Спустя 6 лет после окончания съёмок, Пуговка и Галина Сергеевна, героини сериала «Папины дочки» наконец-то встретились. И нельзя не заметить их радость от этой встречи. Девушкам было о чём поговорить и поделиться после столь длительного расставания.

Об этом поведала на своей странице в «Инстаграм» актриса Лиза Арзамасова, которая исполняла роль Галины Сергеевны.

Сёстры по сериалу, но совсем далеки в жизни девушки снова встретились и вспомнили моменты ещё из их недавнего детства, как на съёмочной площадке они были сёстрами, и в то время даже в жизни они были «не разлей вода».

После окончания сериала девочки пошли свой дорогой каждая. Лиза продолжила путь к карьере актрисы, Екатерина Старшова, игравшая Пуговку в сериале продолжила учёбу в школе и уже прошёл её выпускной. «Дети растут, мы взрослеем», - констатировала Арзамасова с сидящей у неё на коленях некогда маленькой Пуговкой. За эти 6 лет Лиза уже снялась в новых картинах и часто выступает в театре.