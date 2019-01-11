«Скоро заживем, как нормальные люди»: «Кормление завтраками» могло подтолкнуть Нелли Кобзон к изменам Иосифу

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Мэтр превратил амбициозную красавицу-жену в «рогатую» домохозяйку, из-за чего нравственные принципы «куколки» могли растаять перед другим мужчиной.

О неизлечимой неверности Иосифа Кобзона во всех трех его браках знает каждый, но вот не всем известно о вероятных «интрижках» Нелли Михайловны, уже якобы разыскавшей замену покойному супругу. Сейчас пресса пишет о больше чем дружбе между вдовой Кобзона и ее давним кумиром - певцом Стасом Михайловым, недоумевая, как бесконечно любящая Иосифа Давыдовича «куколка» так быстро оправилась от невосполнимой утраты.

Вероятно, Нелли Кобзон уже приходилось нарушать верность мужу-бабнику, ведь соответствующие слухи в СМИ взялись не на ровном месте. При живом мэтре его красавице-супруге приписывали чересчур близкие отношения с рядом друзей семьи, в частности, Борисом Моисеевым, и даже самим президентом России Владимиром Путиным.

Если Нинель Михайловна действительно грешила в браке с Иосифом Давыдовичем, то почему, ведь на первый взгляд ее жизнь напоминала беззаботную сказку? На самом деле, это не так. «Куколка» прошла в браке с Кобзоном такой путь, который смогли бы осилить единицы женщин, а быть может, Нелли Михайловна и вовсе одна такая.

Помимо вышеупомянутых регулярных измен мужа, Нинель приходилось терпеть ежедневное «кормление завтраками», обещавшее снять с нее оковы безвылазной домохозяйки изо дня в день. Супруга Кобзона постоянно сидела дома, следила за порядком, воспитывала детей и готовила обеды к приезду возлюбленного, пока сам Иосиф Давыдович рассказывал ей: «Скоро заживем, как нормальные люди». Кобзон обещал «куколке» свободное время, которое можно будет тратить на походы в театры и общение с внуками, но сам продолжал жить для друзей, фанатов, страны.

Иногда Нелли Михайловна срывалась и жаловалась сверхвостребованному мужу на бесконечные звонки с работы, после которых следует его длительное отсутствие, но Иосиф Давыдович всегда пытался перевести ссору в придуманную в спешке философскую мысль, к примеру: «Не нервничай! Не дай бог наступит время, когда мы будем смотреть на телефон и просто ждать, чтобы кто-нибудь нам позвонит». Разумеется, подобные отмазки Кобзона не устраивали его супругу, ведь ей, по сути, и так никто не звонил.

Как итог, ответная неверность Нелли Михайловны может оказаться не таким уже и мифом, ведь «кормление завтраками» могло подтолкнуть ее, как и любую женщину-личность, к изменам не отвечающему за свои слова мужу. Также чувство давней обиды на Иосифа Давыдовича, а может даже и угасшей любви, вероятно, объясняет, почему «куколка» так быстро смирилась с ролью вновь свободной женщины.