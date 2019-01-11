«Бюджет на донышке!»: На памятник Диане Шурыгиной Ульяновск выделил 50 млн рублей

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УАЗ и Шурыгина – две главные гордости Ульяновска. Властями официально подтвержден и одобрен бюджет.

Проект обсуждался еще месяц назад, но тогда это было лишь слухами. Инициаторы все же нашли людей из правительства, которые поддержали проект материально.

Напомним, что Диана Шурыгина была главным скандалом весной 2016-го года. Девушка обвинила 21-летнего Сергея Семенова, которого по итогу заключили в колонию на 8 лет. Рознь между мужчиной и девушкой заставило разделить социум на 2 фронта. Одну активно поддерживали Шурыгину за то, что она не побоялась рассказать об изнасиловании, другие же обвинили несовершеннолетнюю в распущенном поведении и активном употреблении алкоголя.

Комитет по культуре Ульяновска подтвердил, что на памятник было выделено 50 миллионов рублей.

Известно, что памятник будет олицетворять защиту жертв насилия, так как именно жертвы изнасилования страдают больше, чем даже сидящие за содеянное в тюрьме.

«Совсем все равно, что думает общество. Диана Шурыгина — самая знаменитая уроженка Ульяновска, видеоблоги которой по достоинству оценило большинство наших соотечественников. Поэтому не вижу ничего плохого в установке памятника, думаю, он способен ещё больше увеличить туристическую привлекательность города», — оправдал свои действия мэр Василий Сахаров.

Однако не все жители поддерживают решения, так как видят в девушке лишь грязь и бестактность, а реальные проблемы промышленного города совсем не решаются. На все претензии жителей правительство Ульяновска заявляет лишь: «Денег нет».