Актёр Смолкин рассказал о последних днях умершей от рака Любови Полищук

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Её смерть наступила в 2006 году. В то же время многие до сих пор помнят блистательно сыгранные ею роли.

Актёр Борис Смолкин снимался с ней в «Моей прекрасной няне». Он рассказал о последних днях умершей от рака Любови Полищук.

Последний год актриса совмещала съёмки с прохождением регулярных врачебных обследований. Вернувшись на съёмку, она находилась в гримёрке непривычно долго.

Однако, когда подходила её сцена, Полищук отыгрывало её просто идеально. Смолкин проинформировал, уже тогда ей было даже стоять очень нелегко. Коллеги знали об этом, но никому из них она не позволяла себя жалеть.

Впрочем, на одной из последних сцен телесериала, она попросила сыграть сидя, что не было предусмотрено ролью. Естественно, ей пошли навстречу.

Актрисе пытались помочь лучшие врачи. Однако, в борьбе со страшной болезнью – саркомой позвоночника их усилия оказались тщетными.

Мать Полищук сообщила, что когда приехала к дочери в её последние дни, поняла, что та уже не жилец. Она вся ссохлась и существовала на уколах, чтобы не чувствовать болей.

Помимо того, актриса в эти дни почти постоянно спала. Она совсем ничего не ела и просила принести ей только мороженое. Видимо, внутри всё уже сильно горело.