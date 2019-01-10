Сергей Лукьяненко завершает серию книг о «Дозорах»

Сегодня, 10:38

Уже готова первая глава финальной книги. Автор пока не раскрывает названия последнего романа серии книг о «Дозорах».

Знаменитый российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко известен широкой публике по серии своих романов о «Дозорах». Теперь же автор решил завершить данную историю, работу над финальной книгой он уже начал, но вот когда роман увидит свет, пока не известно.

Также Лукьяненко рассказал, что не будет спешить с написанием романа, так как на данный момент завершает проект, а вот к «Дозору» вернется только весной. При этом писатель заявил, что не хочет раскрывать детали, однако речь об однозначной смерти Городецкого не идет.

Серия книг по вселенной «Дозоров» является одной из самых популярных в современной фантастике в России. Первая книга о светлом маге Антоне Городецком вышла в 1998 году. Она называлась «Ночной Дозор». После этого появились «Дневной Дозор», написанный в соавторстве с Владимиром Васильевым, «Сумеречный Дозор» и «Последний Дозор», опубликованный в 2005 году. Однако на этом Лукьяненко останавливаться не стал. В 2012 году появился «Новый Дозор», продолживший историю Городецкого. Затем появился «Шестой Дозор».

В 2004 году кинорежиссер Тимур Бекмамбетов снял фильм по мотивам первой книги цикла. Он также назывался «Ночной дозор». Спустя два года на экраны вышло продолжение истории – «Дневной Дозор». Главного героя Антона Городецкого в обеих кинолентах сыграл Константин Хабенский.