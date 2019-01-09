«Я не самоубийца»: Кобзон мог скрывать роман с дочерью Брежнева ради собственной безопасности

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Мэтр влюбил в себя наследницу самого Генсека ЦК КПСС и даже осмелился прийти без приглашения в дом Леонида Ильича. После этого с артистом не церемонились.

На счету легендарного Кобзона бесчисленное количество любовных подвигов. На правах первого артиста СССР. Иосиф Давыдович сводил с ума сотни красоток, но однажды небывалая популярность обернулась для певца проблемами с главой страны, самим Леонидом Ильичом Брежневым.

Все дело в том, что Кобзон осмелился закрутить роман с дочерью Генсека ЦК КПСС, Галиной. Сам мэтр всегда отрицал больше чем дружбу с высокопоставленной дамой, и это весьма логично, ведь на кону у тогда еще молодого артиста была не только карьера. Иосиф Давыдович мог скрывать близкие отношения с дочерью Брежнева ради собственной безопасности и, как показало время, не зря.

Однажды Галина, будучи по уши влюбленной в Кобзона, буквально выпросила у него сопровождение к дому. Поймав певца «на слабо», наследница Генсека довольно шустро оказалась с кумиром у порога своего дома. Следующим этапом у дочери Брежнева было заманить Иосифа Давыдовича внутрь, и наивный Кобзон второй раз повелся на ту же уловку.

Сидят влюбленные в комнате Галины, слушают музыку, как вдруг без стука появляется Леонид Ильич. Спалившийся Ромео, неоднократно пожимавший Брежневу руку на концертах, был до смерти напуган и растерян, ибо новая встреча состоялась в несколько иной обстановке. Неловкое молчание прервал приказ от грозного отца к дочери немедленно зайти к нему.

Галина оперативно провела Кобзона к выходу, попросив охранника доставить звезду домой. Всю дорогу артист размышлял, что же теперь будет, а прощальные слова секьюрити Брежнева еще сильнее встревожили его: «Вы мне нравитесь, как артист, но позвольте мне дать вам один совет: не надо вам больше туда приезжать».

На довольно тревожной ноте роман Иосифа Кобзона и дочери Леонида Ильича Брежнева прервался. Когда мэтра спрашивали, почему он даже не попытался пойти на контакт с высокопоставленным семейством, непременно звучал ответ: «Я не самоубийца».

Как и Кобзон, Галина Леонидовна была трижды в браке и родила двух наследников. О романе с «крестным отцом» отечественной эстрады она рассказывать не любила, что вполне объяснимо, ведь ее, по сути, отшили, побоявшись гнева властного отца.