«Володя был в запое и чуть не выпал с 8 этажа»: Умерший Иван Бортник спасал Высоцкому жизнь

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Высоцкий не выдержал давления общества из-за страсти алкоголя, и выбежал на балкон. Там он по случайности едва не упал, но к счастью подоспел лучший друг. Он не только вытащил барда, но и «ударил сильно в лицо», проучив его за алкоголизм.

Недавно в возрасте 79 лет скончался известный советский актёр Иван Бортник. Недавно в Москве прошло прощание со знаменитым артистом, сыгравшим почти в 50 кинолентах. Он стал знаменитым благодаря фильму «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Сонька-золотая ручка», «Антикиллер» и так далее. Не маловажным элементом биографии Бортника является его дружба с Владимиром Высоцким.

Бортник подружился с Высоцким сразу же, как только начал работать в Театре на Таганке в 1967 году. Иван Сергеевич даже был в списке пяти лучших друзей барда. Они выступали вместе, а Высоцкий даже старался продвинуть товарища по карьерной лестнице. В свою очередь Бортник спасал Высоцкому жизнь, о чём подробно рассказал в одном из своих интервью.

По словам актёра, Владимир Семёнович страдал от различных пагубных зависимостей, одной из которых было пристрастие к алкоголю. «Воля был в сильном запое», - говорил Бортник, а ему нужно было много играть на сцене. В итоге, Иван Сергеевич решил помочь товарищу, забрал у Высоцкого весь алкоголь и спрятал в комнате.

В один момент у барда началась «страшная патология» и он стал упрашивать друга дать ему выпить, но в ответ слышал уверенный отказ, мол скоро спектакль и нужно потерпеть. Ближайшее окружение сразу же стало подбивать Бортника, чтобы тот сжалился и всё же дал Высоцкому алкоголь, но последней каплей для Владимира Семёновича стал вызов в кабинет директора театра. Тогда артист разозлился на всех окружающих, и побежал на балкон, где чуть случайно не выпал с 8 этажа.

По словам Бортника, он заметил барда, висящего лицом вниз на перилах. Внизу был только асфальт. Иван Сергеевич, сам не зная как, за несколько шагов добежал до балкона и вытянул Высоцкого. Актёр разозлился на Владимира Семёновича и сильно ударил его в лицо, а он в ответ схватил дорогую и уникальную гитару, а затем разбил её об пол.

Закончился конфликт Высоцкого и Бортника тем, что он отдал барду алкоголь и ушёл. Впрочем, стал ли пить певец не известно, но вот помириться друзьям не составило труда. В последствии, Бортник всегда хранил память о товарище и очень тепло о нём отзывался, хотя и спасение его жизни к своим заслугам никогда не приписывал.