Спасал потенцию: Иосиф Кобзон мог получить рак простаты из-за жажды Нелли третьего ребенка

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Боязнь утраты жены из-за отсутствия секса и новых наследников могла подтолкнуть мэтра на употребление препаратов для спасения либидо. Они же могли спровоцировать смертельную онкологию.

Единственное, о чем жалеет Нелли Кобзон по истечению брака с Иосифом Давыдовичем - это отсутствие третьего ребенка. «Куколка» неоднократно признавалась, как одиноко ей было в звездном доме, когда сын Андрей и дочь Наталья выросли и разъехались. Логично предположить, что Кобзоны пытались зачать третьего ребенка, но, как известно, с 1986 года у Иосифа Давыдовича начались серьезнейшие проблемы с потенцией якобы из-за визита в Чернобыль сразу после взрыва на АЭС.

Можно только представить, какие мысли в то время крутились в голове у Кобзона: мужская сила утеряна, жена убита горем, а брак может быть под угрозой. Имея за плечами один чудом исправленный уход «куколки» из семейства, Иосиф Давыдович мог решиться на любые действия для спасения потенции, в частности, на потребление стимулирующих препаратов. О Кобзоне, как о ловеласе, говорили и когда ему было 60 лет, поэтому логично предположить, что с таблетками для либидо Народный артист СССР все-таки дружил.

Только вот о побочных эффектах подобных препаратов мэтр мог не знать. Сейчас ученые предупреждают, что потребление ВИА Гры и ее аналогов может повлечь за собой рак кожи, логично предположить, что в 80-х список жутких побочек стимуляторов либидо был куда больше. Поэтому, Иосиф Кобзон мог получить онкологию простаты, когда спасал потенцию из-за жажды Нелли Михайловны третьего ребенка. Справедливо будет отметить, что реанимировать певец мог не только интимную жизнь с «куколкой», но и ставшие для него настоящей зависимостью походы «налево». Оправданным получился риск или нет, мог сказать только сам Кобзон.

Сейчас же интересно узнать, какие фамилии фигурируют в праве на наследство Иосифа Давыдовича, ведь, если верить некоторым легендам о любвеобильности мэтра, Андрей и Наталья являются не единственными его детьми.