Иосиф Кобзон был импотентом: Изобретатель рассказал, как вернул мэтру эрекцию

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В 1986 году артист потерял мужскую силу сразу после визита на ЧАЭС, но никому неизвестный коллега по несчастью подарил звезде чудо-«эректор», благодаря которому Кобзон и обрел славу ненасытного ловеласа.

В начале 2000-х у Иосифа Давыдовича диагностировали рак простаты. Врачи назвали страшную болезнь «почерком Чернобыля», куда мэтр поехал с многочасовым концертом сразу после аварии на АЭС. Если верить димитровградскому изобретателю Ивану Пимякову, последствия облучения ударили по интимной зоне Кобзона в тот же год, не выжидая почти 20-летней паузы.

Иван Пимяков - обычный российский военный, проходивший службу на ракетной части в Германии. На чужой земле изобретатель из Димитровграда (Ульяновская область) отдал долг родине и оставил свое либидо. К жене будущий спаситель самого Кобзона вернулся с грустным сюрпризом в штанах и полной готовностью к краху в личной жизни. Однако со временем Пимяков решил бороться со своей проблемой. Перепробовав кучу бесполезных медпрепаратов, Иван сподобился собрать своими руками чудо-прибор для потенции, назвав его «эректор».

Первый блин получился комом: помощник либидо представлял собой жуткую конструкцию на шнурках, до смерти пугающую супругу изобретателя. Но главным минусом было то, что «эректор» приходилось около часа просто надевать. Пимяков принялся совершенствовать чудо-прибор, создав, в конечном итоге, легкий и почти незаметный аппарат для сексуальных утех. Новый «эректор» представлял собой симбиоз проволоки, покрытой полиэтиленовой трубкой, и зонда, который врачи суют пациентам с проблемным желудком.

До 1986 года о существовании «эректора» знал только его автор, но в роковой для всего человечества год Пимяков случайным образом попал на день рождения легендарного танцора Махмуда Эсамбаева, где также присутствовал Кобзон. По словам Ивана, в тот день он изрядно выпил, начав рекламировать «эректор» всем присутствующим, которые, к слову, активно задавали вопросы. В конце торжества Эсамбаев отвел изобретателя в сторону и попросил сделать еще одного «помощника либидо» для Иосифа Кобзона.

Продолжение... Спасал потенцию: Иосиф Кобзон мог получить рак простаты из-за жажды Нелли третьего ребенка Боязнь утраты жены из-за отсутствия секса и новых наследников могла подтолкнуть мэтра на употребление препаратов для спасения либидо. Они же могли спровоцировать смертельную онкологию. Пимяков, как он сам утверждает, не посмел отказаться, и не только сконструировал новый «эректор», но и лично научил мэтра им пользоваться. Через несколько лет простой уроженец Димитровграда якобы снова встретился с Эсамбаевым, передавшим изобретателю большой привет и благодарность от Иосифа Давыдовича.

Любвеобильность Кобзона, не отпускавшая его даже в довольно преклонном возрасте, ни для кого не была секретом. О ней при жизни говорил и сам Иосиф Давыдович, а супруга Нелли Михайловна честно констатировала аномальную любовь мужа к женщинам. Но вот как Народному артисту СССР удавалось так долго держать либидо в «боевой форме», да еще и на фоне целого букета тяжелых заболеваний - вот это загадка. Быть может, Иван Пимяков и его «эректор» дают нам ответ на пикантный вопрос к Кобзону, на который сам мэтр уже никогда не ответит.