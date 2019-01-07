Михаил Боярский рискует не пережить 2019 год из-за халатности к смертельной болезни

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Любовь к алкоголю и сигаретам у Д'Артаньяна оказалась сильнее любви к жизни, из-за чего Народный артист РФ рискует лечь в гроб до 70-летнего юбилея.

В 2012 году Михаил Боярский публично признался в борьбе со смертельным недугом - сахарным диабетом. Более 25 лет актер и певец вводит себе инсулин, дабы не умереть, глупо игнорируя ряд врачебных рекомендаций. Общеизвестный факт: диабетикам запрещено курить и употреблять алкоголь, ибо вредные привычки приумножают вероятность летального исхода. Боярский же, без капли стеснения признававшийся перед широкими массами в любви к бутылке, осознанно продолжает пить и пыхтеть.

Михаил Сергеевич прекрасно понимает, что именно из-за диабета в последние годы на концертах ему становится плохо, по вине болезни этих самых концертов сейчас в разы меньше и в силу своей халатности он рискует не пережить 2019 год. Поджелудочную железу Боярский называет «мотором организма», который нужно время от времени разминать водочкой. Как видим, в поведении, казалось бы, нравственного Д'Артаньяна просматривается далеко не первая стадия алкоголизма.

Что интересно, в профессии Михаила Сергеевича как будто подменили. Режиссеры обожают работать с Боярским над одним проектом, так как Народный артист очень ответственный и дисциплинированный профессионал своего дела, никогда не позволявший себе опаздывать или приходить на работу в неподобающем состоянии. К сожалению, видимо, руководствуясь старым актерским правилом, Боярский решил не переносить привычки и события со съемочной площадки к себе в дом.

Примечательно, последний раз Михаил Сергеевич выходил на связь со СМИ в день своего 69-летия, 26 декабря. На здоровье Д'Артаньян не жаловался, а лишь подметил, что 2019 год он планирует провести активно, но не по части работы.