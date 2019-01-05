Сегодня, 19:01

Российская творческая интеллигенция, пропагандирующая западные ценности, может лишний раз убедиться, что делают со звездами мирового масштаба, заподозренными в нецелевом расходовании государственных средств.

Оскароносный Леонардо Ди Каприо уже несколько суток допрашивается офицерами налогового управления США по делу о коррупции. «Волк с Уолл-стрит» попал в фискальный капкан и вынужден отвечать, куда делись средства из специального фонда Малайзии, направленного на поддержание благосостояния граждан суверенной страны. Как показало предварительное следствие, фильм «Волк с Уолл-стрит», который завоевал три «Оскара», был изначально предназначен для отмывания денег и откатов чиновникам Малайзии.

Пока что не объясняется, перейдет ли исполнитель главной роли Ди Каприо из статуса свидетеля в обвиняемые, но обвинения по деду чрезвычайно суровые. Продюсер фильма из компании Red Granite Pictures рискует до конца своих дней остаться за решеткой. В деле фигурируют и такие известные личности, как рэпер Праказрел Мишель, а также финансист президентской кампании Трампа Эллиот Броуди. В отличие от российских защитников Кирилла Серебренникова, растратившего всего 200 миллионов государственных рублей на собственные нужды, никто из творческой элиты Голливуда за Ди Каприо вступаться не решается. В США соблюдается демократический принцип – «вор должен сидеть в тюрьме».