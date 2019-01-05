«Бизнес на российских алкоголиках»: Крис Кельми мог стать очередной жертвой запрещенных опытов тайских целителей

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Начиная с осени прошлого года, тревожная статистика смертей известных личностей прослеживается с упоминанием некой клиники на острове Самуи, принадлежащем Таиланду.

После смерти бывшей звезды отечественной эстрады российские аналитики заподозрили неладное. По их мнению, Крис Кельми, покинувший этот мир в 63 года, мог стать очередной жертвой запрещенных опытов тайских целителей. Ранее, после так называемого курса на курортном острове, в страшных мучениях умер Евгений Осин. Бизнес на российских алкоголиках, способных заплатить за свое возвращение к нормальной жизни, был организован некими предпринимателями из Москвы, которые, вовремя почувствовав конъюнктуру, начали пропагандировать лечение от зависимости без медикаментов, а только с использованием традиционных восточных практик. Существует подозрение, что в активную пропаганду центра была включена наркозависимая телеведущая Дана Борисова и Андрей Малахов, которые якобы имели свой процент от поставляемых клиентов. Но официальных подтверждений данным слухам не было.

Евгений Осин был завлечен в клинику путем банального обмана, когда Борисова и Малахов пообещали ему реабилитационный отдых в экзотической стране. Вместо этого страдающий алкоголизмом певец увидел территорию, огороженную колючей проволокой, и ощутил на себе странные манипуляции тайских целителей. Осину удалось сбежать на родину, где он умер, спустя несколько месяцев. Такая же судьба постигла Криса Кельми. Конечно, в СМИ начали распространяться заявления о том, что шарлатаны из московских реабилитационных центров пытаются дискредитировать тайскую клинику, но, увы, против фактов можно выставить только более весомые факты. Пока что, за недвижимость Криса Кельми в Москве и Подмосковье началась война между родственниками.