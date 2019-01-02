Сегодня, 11:08

Поклонники культового сериала рассказали о шокирующем финале восьмого сезона.

В Сети появился неожиданный спойлер финала «Игры престолов», согласно которому к концу восьмого сезона Серсея Ланнистер станет Ночной королевой и лидером «белых ходоков». Пользователи социальной сети Reddit полагают, что Сергея потеряет ребенка, а потому и возглавит мертвецов по собственной воле, чтобы отомстить своим врагам – Джону Сноу и Дейенерис Таргариен.

Также зрители предполагают, что планы коварной Серсеи потерпят неудачу, возможно, из-за вмешательства советника Дейенерис Даарио Нахариса. Сами представители НВО слухи фанатов сериала не комментируют.