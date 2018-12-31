Продумывала шаги: Нелли Кобзон каждый день жизни с мужем прогибала свои интересы

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Вдова Нелли еще при жизни Иосифа Давыдовича всегда пыталась ему угодить и сохранить теплые отношения в браке. Именно поэтому их связь оказалась крепкой и проверенной временем. Однако нельзя исключать, что ежедневно Нелли была вынуждена придерживаться определенной стратегии общения с мужем и прогибать свои интересы.

В одном из интервью Нелли Кобзон говорила, что для построения нормальных отношений в семье она использует определенные тактики. Изначально жена Иосифа Давыдовича поняла, что не стоит пытаться им командовать и строить дома свои правила. Часто Нелли продумывала свои шаги по отношению к Кобзону, чтобы сохранить теплые отношения и не выводить ситуацию на конфликт. Однако, как и в любой семье, женщине пришлось многим поступиться. Иосиф Кобзон был достаточно жестким мужчиной, хотя и любил Нелли до беспамятства.

Можно предположить, что секретом Нелли была ее женская мудрость, которую она направляла на охранение идеальных отношений в семье. за это Кобзон ее очень любил. Но как и многим женщинам, каждый день жизни Нелли могла отставлять свои интересы на второй план и делать то, что ей говорит Иосиф Давыдович, дабы остаться для него единственной женщиной. Такая тактика помогла Нелли прожить с Кобзоном в любви и согласии до конца его жизни