Не поделили Филю: Брак Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова мог разрушить Иосиф Кобзон

Сегодня, 10:00

Примадонна могла уйти к Максиму Галкину, отомстив поп-королю за дружбу с мэтром отечественной эстрады.

Иосиф Кобзон и Алла Пугачева являются величайшими врагами в истории российского шоу-бизнеса. Народные артисты были настолько влиятельными людьми, что буквально поделили остальных звезд между собой. К примеру, Максим Галкин, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра» умышленно избегали Кобзона, дабы отдать дань уважения Алле Борисовне. Свой не менее авторитетный «клан» был и у Иосифа Давыдовича, так и не попросившего у Пугачевой прощения за обзывательства в автобиографической книге «Как перед богом».

Одним из немногих, кто пытался усидеть на двух стульях, был Филипп Киркоров, вероятно, поплатившийся за неопределенность любовью всей своей жизни. В середине 2000-х брак Примадонны с поп-королем трещал по швам, а пресса активно сватала Аллу Борисовну замуж за Максима Галкина. Однако, незадолго до официального развода, Пугачева якобы простила Киркорова и даже вернула обручальное кольцо на безымянный палец. Филипп снова был замечен на ночевках у Примадонны на Филипповском переулке и даже приобрел себе квартиру в том же доме, якобы по велению Аллы Борисовны.

Но развод все же состоялся, а окончательно разрушить брак Пугачевой и Киркорова мог Иосиф Кобзон. Мэтр считал поп-короля своим наследником, а Филипп просто не мог игнорировать оказанную ему честь. В разгар ссоры Примадонны и «крестного отца» эстрады организаторы фестиваля «Пять звезд» усадили Кобзона и Киркорова рядом в жюри. Филипп, понимая, чем ему может обернуться подобное членство, демонстративно отказался присаживаться рядом с Иосифом Давыдовичем, за что тут же был высмеян мэтром: «Что, Пугачихи испугался?».

Киркоров попросил Иосифа Давыдовича не оскорблять любовь всей его жизни, которая вскоре опять передумала и ушла от поп-короля. Предположение, что заклятые враги не поделили Филю, а Примадонна перекочевала к Максиму Галкину ради мести «двухметровому болгарину», выглядит абсурдным, если не учитывать остальные выходки Аллы Борисовны на почва звездной ссоры. К примеру, однажды Пугачеву пригласили на день рождения декоратора Краснова. Певица, узнав, что ей придется сидеть за одним столом с Кобзоном, демонстративно не пришла, зато пришел Галкин, впоследствии получивший лютый разнос от жены по телефону и также позорно удалившийся с мероприятия.

Вот и получается, что самые мудрые и авторитетные артисты отечественной эстрады вели себя как малые дети, удовлетворяя чувство собственного достоинства и, вероятно, разрушая второстепенным персонажам судьбы.