«Религию не выбирают»: Шнуров может оказаться глубоко верующим и ответственным человеком в образе хулигана

Вчера, 21:57

Музыкант, по всей видимости, не такой уж и бунтарь и нигилист, ведь когда Сергею было 20 лет, ему пришлось работать ради семьи и ребенка, а духовная семинария, в которой он учился и позже, согласно источнику, часто посещал, уберегла его от употребления запрещенных веществ.

В младших классах Сергей Шнуров мечтал стать дипломатом, так как они, по его мнению, были очень обеспеченными людьми. Однако, позже он сменил ориентиры после того, как ему пришлось зарабатывать деньги для семьи, раздавая листовки. Шнуров заинтересовался музыкой. В дальнейшем он поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, но не закончил его. После отчисления из института, поступил в училище на реставратора деревянных изделий. В те времена он подрабатывал сторожем в детском саду, столяром, грузчиком, стекольщиком, дизайнером в рекламном агентстве. Также ему нравилось делать оградки для могил, так как за них неплохо платили в те времена. Интересным фактом из биографии Сергея является то, что он три курса проучился в духовной семинарии. Позже он говорил, что попал туда совершенно случайно. Однако, возможно, он просто старается держать образ нигилиста и дебошира, потому не признает, что искал ответы на вопросы о вере.

Так, в одном из интервью он признал, что все-таки является верующим человеком и религию никто не выбирает.

«Я крещеный, православный. А религию, как и маму с папой, не выбирают. В Бога верю. Еще в провидение... Ну а во что же еще? В бутылку водки верить глупо. Как говорил апостол Павел, вера - это дар. А подарили или не подарили - это уж...», - сообщил Сергей, что показывает его образованность и осведомленность в данном вопросе.

Интересным фактом можно назвать и то, что, согласно источнику, в 20 лет молодому Шнурову пришлось пойти на работу ради семьи и ребенка, а духовная семинария уберегла его от употребления тяжелых наркотиков, на которые, как оказалось позже, перешли его знакомые.

Также известно, что службе в армии мужчина предпочел обучение, что также показывает его с положительной стороны, потому можно предположить, что на самом деле Шнуров может оказаться глубоко верующим и ответственным человеком в образе хулигана, так как жизненный опыт, по всей видимости, подсказал ему не демонстрировать абсолютно все свое содержание и те, кто поймет его изнутри – будут знать, что он из себя представляет, а это уже не для широкой общественности.