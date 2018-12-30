«Дмитрий Хворостовский жив?»: Оперный певец мог инсценировать свою смерть ради спокойной жизни

Вчера, 17:39

Легендарный баритон мог устать от концертов и славы, решившись разыграть кончину от рака во имя «перерождения».

В начале лета 2015 года Дмитрий Хворостовский рассказывал своим друзьям о внезапно появившемся чувстве апатии, «черном» восприятии мира, отсутствии какой-либо радости и наслаждения от некогда любимой работы. Было ясно, оперный певец устал от публичного бытия и непрекращающихся выступлений, даже сама жизнь переставала терять для него интерес.

Спустя несколько недель после сенсационного откровения, у Хворостовского нашли рак головного мозга. Борьба со смертельным недугом длилась 2 с половиной года, за которые Дмитрий Александрович даже несколько раз сумел выйти на сцену. Для сравнения, поп-дива Жанна Фриске практически не могла самостоятельно передвигаться, сопротивляясь аналогичному диагнозу.

Продолжение... «Я-оперный первого сорта»: Хворостовский не любил загубившего талант Кобзона и боялся стать эстрадным певцом Дмитрий призирал популярную эстрадную музыку и обещал, что петь советские песни он никогда не будет. Магомаев и Кобзон не воспользовались своим талантом, и вместо оперы предпочли стать поп-певцами,... На феноменальной стойкости легендарного баритона мистика в его лечении не заканчивается. В октябре 2017 года, за месяц до кончины, СМИ уже называли Хворостовского покойником. Дмитрий, дабы успокоить поклонников, опубликовал в Twitter фото семейных посиделок, опровергнув слухи о своей кончине. На снимке артист выглядел довольно свежо, как для пребывающего в шаге от смерти тяжело больного человека. И снова приведем пример, сравнив внешний вид Хворостовского с болезненным перевоплощением Михаила Задорнова. Недуг «высушил» лицо сатирика до неузнаваемости за несколько месяцев до смерти, баритон же практически не изменился в преддверии «конца».

Примечательно, Дмитрия Александровича хоронили в закрытом гробу, ведь он завещал родственникам кремировать тело. Как итог, у широких масс не было возможности опознать оперного певца и, тем самым, окончательно убедиться в его смерти. Учитывая мистические факты и секретное признание артиста друзьям, можно предположить, что Хворостовский мог инсценировать свою смерть ради спокойной жизни в «шкуре» обычного человека.

К слову, в розыгрыше собственной кончины ранее подозревался мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон, имевший серьезный санкционный повод для грандиозного обмана.