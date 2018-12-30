«Я-оперный первого сорта»: Хворостовский не любил загубившего талант Кобзона и боялся стать эстрадным певцом

Вчера, 17:51

Дмитрий призирал популярную эстрадную музыку и обещал, что петь советские песни он никогда не будет. Магомаев и Кобзон не воспользовались своим талантом, и вместо оперы предпочли стать поп-певцами, получая популярность и соответственно большие деньги.

Дмитрий Хворостовский был на первых страницах самых престижных журналов планеты несколько десятков лет. Его признавали не только лучшим певцом или артистом, но и одним из самых красивых людей Земли. При этом Дмитрий до самой смерти оставался очень скрытным человеком, запрещая даже родственникам говорить о нём на камеру. Сам же певец тоже интервью давал хоть и редко, но они были подробные и откровенные.

В одном из таких интервью Хворостовский признался, что не любил двух главным советских певцов, а именно Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева. По словам Дмитрия, он никогда не собирался петь советские военные песни и работать с советскими композиторами. Он считал: «Я-оперный певец первого сорта», - и не мог даже представить, что будет петь современные эстрадные песни.

Хворостовский указывал, что он никогда не продолжит карьеру загубившего талант Кобзона или Магомаева, которые не воспользовались врождёнными данными и решили уйти в эстраду. То есть оперная сцена была обменяна на советскую популярную эстрадную музыку, которая сделала артистов очень популярными и соответственно состоятельными.

Дмитрий приводил в пример того же Муслима Магомаева, который долго шёл по стопам знаменитого Марио Ланца. Он учился в «Скала» и был одним из первых советских стажёров. По словам Хворостовского, он стал одним из первых советских стажёров, имея возможность сделать головокружительную карьеру в опере, но вместо этого Магомаев сделал выбор в сторону поп-эстрады.

Хворостовский не хотел повторить судьбу Кобзона и Магомаева, а также боялся стать эстрадным певцом, уверяя, что петь поп-песни он никогда не будет. При этом Дмитрий экспериментировал с джазом, но признавал, что он не может хорошо импровизировать. В один период жизни Хворостовский увлекался даже роком.

Как бы то ни было, Муслим Магомаев признавал огромный оперный талант Дмитрия. Он услышал его на конкурсе Глинки в Баку и был поражён. При этом Магомаев считал, что Хворостовскому стоило петь романсы на эстраде, но он выбрал оперу и певец был рад, что на конкурсе не ошибся в нём.