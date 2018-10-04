В финале «Игры престолов» может умереть Джейме Ланнистер - фанаты

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Поклонники сериала «Игра престолов», который уже стал легендарным побив все рекорды, нашли доказательства того, что в финале может умереть именно Джейме Ланнистер.

Джейме Ланнистер был одним из самых интересных персонажей в сериале, и, несомненно, рыцарь продолжит удивлять фанатов, когда выйдет последняя серия. Поклонники «Иры престолов» заявили, что Джейме принесет себя в жертву, чтобы спасти сестру Серсею и выиграть схватку с мертвецами.

Пользователи Reddit говорят, что Ланнистер погибнет спасая Брана Старка, поскольку только он видит будущее может спасти мир от белых ходоков. Таким способом Джейме Ланнистер загладит свою вину перед Браном, которого ещё в юном возрасте выбросил из окна и лишил парня возможности ходить.