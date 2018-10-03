Мультфильмы Disney стали основой для ужасающих татуировок

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Фантазия любителей татуировок иной раз заставляет милых мультипликационных персонажей превращаться в настоящих монстров и убийц.

Мультфильмы Disney у многих связаны с детскими воспоминаниями и яркими неповторимыми историями. Многие помнят, как просматривали их за экранами телевизоров, а теперь, поддаваясь ностальгии, пересматривают их в Интернете. Однако не для всех персонажи связаны со светлыми воспоминаниями. Персонажи мультфильмов стали основой для тех, кто мечтал о более жутких и странных вещах.

Благодаря фантазии заказчиков тату-мастера превращают милых зверушек и принцесс в убийц и монстров, расчленяющих своих друзей по мультипликационным лентам. Однако ужасающими татуировками приятно делиться в Сети, вызывая повышенный интерес и внимание, зачастую благодаря популярности самих персонажей. Но смотреть на Винни-Пуха, перепачканного в крови Пятачка готовы далеко не все пользователи, сталкивающиеся с таким «искусством».