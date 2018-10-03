«К черту условности»: Олег Меньшиков и Никита Татаренков перестали скрывать свою любовь - источник

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Мэтр отечественного кинематографа Олег Меньшиков давно привык к конспирации, скрывая свою настоящую страсть показными романами с женщинами, но, видимо, актеру надоело казаться своим среди чужих.

Олег Меньшиков и Никита Татаренков, спустя почти двадцатилетие после первого знакомства, перестали скрывать свою любовь, по свидетельствам их окружения. Как заявляет заслуживающий доверия источник из близкого круга Меньшикова, мэтр в свои 60 лет решил послать к черту условности и более не предпринимает никаких мер для конспирации. Олег Евгеньевич умный человек, а значит понял, что его попытки скрыть сексуальную ориентацию, используя женщин как ширму, уже никого обмануть не могут. В следующем году исполнится 20 лет, как Меньшиков и молодой актер Татаренков встретились на съемках эпохального фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». С тех пор Татаренков стал пользоваться всеми благами расположения популярного актера. Только по настоянию Меньшикова он получил роль Шуры Балаганова в очередной экранизации «Золотого теленка».

Участники съемок вспоминают, что партнеры были неразлучны вне кинематографической площадки. Их номера в гостинице были рядом. Только Никита мог входить в гримерный вагончик Меньшикова без разрешения. Когда через шесть лет Олег Евгеньевич женился на Анастасии Черновой, спасая свою репутацию, Татаренков всегда оставался рядом.

Чернова призналась тогда, что она лишняя в этом странном треугольнике и совершенно не интересует Меньшикова. Никита тоже женился на молодой, никому не известной актрисе по имени Оксана, приехавшей в Москву из далекой провинции. В последнее время Меньшиков открыто появляется с Татаренковым на светских тусовках. Он регулярно покупает партнеру дорогие подарки, часы, браслеты и кольца. В следующем году у актеров личный юбилей.