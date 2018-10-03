«Тайные страсти»: Актер «Глухаря» Михаил Фатеев подозревается в педофилии

Сегодня, 11:20

Скандальная новость стала неприятным сюрпризом для поклонниц 44-летнего актера «обаяшки», но не для тех, кто знает Михаила Фатеева довольно близко.

Актера «Глухаря» и еще множества популярных фильмов и сериалов Михаила Фатеева подозревают в педофилии, а также распространении порнографии. Во вторник вечером актер был задержан. Возбуждено уголовное дело. Заявление в правоохранительные органы принесли родители 14-летнего подростка, которому Фатеев сначала пообещал найти работу, а затем стал слать на смартфон свои фотографии с обнаженными гениталиями, делая при этом непристойные предложения сексуального характера. Завзятые театралы прекрасно знают, что собой представляет труппа театра Романа Виктюка и как режиссер набирает мужской состав.

Сам Фатеев в одном из интервью рассказал, что был замечен скандальным мэтром в театре Нижнего Новгорода, куда тот приехал ставить спектакль по роману «Мастер и Маргарита» с названием «Сны Ивана Бездомного». Виктюк выбрал Фатеева на главную роль, а затем пригласил в свою труппу. Давая интервью, актер скупо сообщал о своей личной жизни, лишь вскользь заявив, что у него есть жена Лена, которая работает в театре костюмершей. Последняя запись Фатеева на своей страничке в социальной сети датируется 25 сентября, хотя ранее он делал посты почти каждый день.