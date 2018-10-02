Галкин выразил соболезнования родным Романа Карцева

Вчера, 14:51

«Прощай, маэстро!», - с таких слов Максим Галкин начал свое прощальное обращение к усопшему юмористу. На своей страничке в социальной сети Instagram он обратился к родным и поклонникам 79-летнего Карцева.

Сегодня 2 октября появилась информация о смерти знаменитого юмориста Романа Карцева. Максим Галкин, который также является представителей данного жанра, но только молодой формации, решил выразить соболезнование родным и поклонникам покойного. Обратился он к общественности на своей страничке в социальной сети Instagram, где начал свой пост словами: «Прощай, маэстро!».

Юморист написал, что не может себе представить сцену без знаменитых монологов Карцева, его интонации и характерной только для него одесской манеры рассказывать. В своей среде он известен как очень отзывчивый человек, а зрители его запомнят навсегда как «рубаху парня».

В комментариях пользователи сети также выразили свои соболезнования по поводу кончины Карцева. А к родным маэстро все обращают слова поддержки. Напомним, что юморист был довольно многогранным человеком, помимо выступлений на сцене он еще и сделал довольно не плохую актерскую карьеру, чего только стоит воплощенный ним на экране Швондер из «Собачьего сердца».

Родные сообщили, что смерть Карцева наступила в результате остановки сердца, а общественности о трагедии сообщила супруга Михаила Жванецкого.

Когда и где пройдет прощание с актером, пока не известно. Сообщение об этом появится в ближайшее время.