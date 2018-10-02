Роль пропагандиста Крымского моста загнала Кобзона в могилу – спиритолог

Вчера, 14:10

Предложив вложиться в строительство «стройки века», вместо спасения жизней больных детей, Иосиф Давыдович подписал себе смертельный приговор, вмиг переполнив карму, убежден медиум.

Иногда человеку всей жизни мало, дабы переборщить со злыми умыслами и уйти раньше отведенного высшими силами времени, а иногда грешник одним поступком или словом продает душу злу. Иосиф Кобзон выбрал вторую стезю, когда призвал политиков и рядовых граждан отказаться от сбора денег на спасение жизней больных детей ради строительства Крымского моста и помощи жителям полуострова.

Да, это большое горе для матерей обреченных малышей, но гораздо целесообразнее выделить средства крымчанам, считал Народный артист СССР в 2015 году.

Карма Кобзона и без этого заявления была не самой чистой, ведь ранее он поддержал «Закон Димы Яковлева», выступал перед криминальными авторитетами, обдирающими простых людей, которых Иосиф Давыдович обещал защищать, и заставил первую супругу сделать аборт. Однако каждый свой проступок певец непременно замаливал добрыми делами, таким как выступления в «горячих точках» и переговоры с террористами в театре на Дубровке, вспоминает спиритолог.

В случае с полуостровом Народный артист перегнул палку так сильно, как никогда до этого, даже не удосужившись оправдаться. Как итог, всего за 3 года переполненная карма задавила Кобзона. Врачи не могли помочь Иосифу Давыдовичу, ведь ему не лекарства были нужны, а прощение матерей больных детей и небезразличных к чужому горю людей, считает медиум.

Роль пропагандиста Крымского моста загнала легенду отечественной эстрады в могилу, напомнив общественности о моральных ценностях. Удивительно, что Кобзон вообще смог такое сказать, ведь он сам был смертельно болен и как никто другой понимал обреченных на неполноценную жизнь или скоропостижную кончину людей.

Высшие силы не раз вытаскивали Иосифа Давыдовича из того света, однако, когда разговор заходит о судьбах детей, исключений быть не может, заключил спиритолог.