На 80-м году жизни умер Народный артист России Роман Карцев

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Супруга писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья сообщила о смерти актера «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца» и прочих легендарных фильмов.

«Сегодня Рома умер», - написала в соцсети Жванецкая.

Народный артист России скончался на 80-м году жизни. Причина смерти, дата и место похорон пока что прессе неизвестны. Убитые горем поклонники вспоминают выступления кумира в дуэте с Виктором Ильченко и сотрудничество с Михаилом Жванецким.

Роман Карцев сыграл в картинах «Небеса обетованные», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и ряде не менее легендарных фильмов. Народный артист России успел покорить сцену петербургского Театра миниатюр Аркадия Райкина, следом последовал успех в Московском театре миниатюр.

В историю отечественной культуры Карцев навсегда вписал себя совместными выступлениями с Ильченко. Выступая в эфире ТВ-программы «Вокруг смеха», юмористы прославили на весь Союз номера «Раки», «Аванс» и другие. Короткие номера впоследствии переросли в полноценные спектакли, сделав из Карцева и Ильченко живых легенд сатиры.

У Карцева остались двое детей и двое внуков.