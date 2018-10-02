Сегодня, 10:04

Британские поклонники легендарного шоу для детей «Радуга» с прискорбием узнали о смерти актера Джеффри Хейса.

В 76 лет умер легендарный ведущий британского аналога «Улица Сезам». Актер, на передаче которого выросли несколько поколений граждан Соединенного Королевства, закончил свой жизненный путь в бедности и безвестности. После завершения проекта, который выходил на телеэкраны в течение 20 лет, начиная с 1973 года, Хейс не смог найти в творческой жизни. Его единственной ролью стал полисмен в популярном сериале «Автомобили Z». После чего актер был вынужден работать таксистом, а также грузчиком в супермаркете.

Британцы с теплотой вспоминают Хейса. Некоторые признаются, что благодаря «Радуге» воскресное утро было для них в детстве самым счастливым событием недели. После завершения актерской карьеры Хейса узнавали на улице его повзрослевшие поклонники и благодарили за его труд. Актер умер в клинике после тяжелой болезни. Члены его семьи не комментируют информацию о его бедности в пожилые годы.