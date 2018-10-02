Из-за проклятия на Пугачеву жена Кузьмина похоронила двоих детей – источник

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Магические способности Аллы Пугачевой хорошо известны в ее ближнем кругу, именно поэтому с Примадонной стараются не ссориться и потакают всем ее прихотям.

Однако, горе тем непосвященным, которые пытались навредить певице, в чем и убедилась в свое время поэтесса Татьяна Артемьева. По свидетельству хорошо информированного источника, из-за проклятия на Пугачеву первая жена Кузьмина похоронила двоих детей. Совсем недавно Татьяна решила рассказать в телевизионном эфире НТН о связи Владимира Кузьмина с Примадонной. Впрочем, это ни для кого не было секретом, главной сенсацией стало сообщение Кузьминой, что Пугачева родила от молодого тогда исполнителя троих детей, о дальнейшей судьбе которых ничего не известно.

Продолжение... «Доигралась»: Злопамятный Жириновский устранил Пугачеву с ТВ-экранов – соцсети Ссора с лидером ЛДПР обернулась для Примадонны «перекрытым кислородом» в шоу-бизнесе и длительной депрессией, считают обожатели Народной артистки СССР. Сообщив эту информацию, Татьяна так и не призналась, что долгие годы таила зло на Примадонну за то, что та разрушила ее семью с Кузьминым. Недобрые умыслы могли преобразоваться в проклятие или, как говорят в народе, сглаз. Спустя время злоба на Пугачеву вернулась кошмарным бумерангом и ударила по самой Кузьминой, лишив самого дорогого.

Татьяна родила от Владимира троих детей. 15 лет назад 25-летнюю дочь Елизавету сожитель привязал к кровати и перерезал ей горло. Сын Степан скончался через семь лет в психиатрической клинике. Осталась только младшая Соня, которая жива и здорова. Может быть потому, что девушка обладает вокальным талантом и очень похожа по характеру на своего отца. Татьяна Кузьмина после пережитого горя стала странно себя вести. Она утверждает, что ее дети не умерли, а перешли в параллельную вселенную.