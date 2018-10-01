Татьяна Навка высказала слова скорби родным Шарля Анзавура

Вчера, 22:30

Жена Дмитрия Пескова выразила соболезнования в социальных сетях близким французского шансонье. В своем Instagram-аккаунте Татьяна Навка опубликовала запись, в которой она выразила слова скорби в связи с кончиной знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура и выразила поддержку его родным и близким.

«Вечная память легенде французской музыки!!! Grand merci за ваше творчество и талант! Соболезнования родным и близким! Миллионы поклонников творчества Шарля Азнавура скорбят вместе с вами!», - написала под фото исполнителя российская фигуристка.

Она вспомнила знаменитые строчки из песни «Вечная любовь», переведенные на русский язык и поклонники поддержали ее порыв. Они также сообщили, что песни знаменитого певца армянского происхождения покорили в свое время и их, так как они вдохновляющие и действительно завораживающие.

«Легенда. Какой человек...», «Ой. От вас только что узнала. Печаль», «Не хочется верить,светлая ему память и наша любовь и благодарность!», «Легенда шансона! Вечная,светлая память!», «Он великий ,вечная память вам ,вы всегда будете у нас в сердцах», «Вечная любовь Вам, Маэстро!!!Спасибо за Великую музыку!», «Какая невосполнимая утрата. Вечная любовь и память этому великому человеку, браво», - поделились эмоциями комментаторы.

Многие из них считают смерть великого музыканта тяжелой утратой для мира музыки, но также они благодарят его за то, что он внес свой весомый вклад в развитие данной отрасли.