«Мой друг навсегда»: Фото с Бельмондо стало последним для Шарля Азнавура

Вчера, 21:04

На предсмертном снимке счастливый исполнитель с блестящими глазами и широкой улыбкой запечатлен рядом со своим близким приятелем - их связывала настоящая дружба, которая прошла испытание временем.

Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавура вчера вечером опубликовал в своем Instagram черно-белую фотографию, на которой он счастливый и улыбающийся запечатлен рядом со своим давним приятелем, известным актером Жан-Полем Бельмондо. «Мой друг навсегда», - трогательно подписал снимок певец.

Фото с Бельмондо стало последним для Шарля Азнавура - ночью 94-летний знаменитый исполнитель скоропостижно скончался в своем доме на юге Франции.

За всю свою творческую деятельность Шарль Азнавура создал более 1300 песен, исполнил больше 60 ролей и продал более 200 миллионов дисков. В 1998 году Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Его смерть стала трагедией как для родственников и поклонников, так и для коллег, ведь шансонье был достойным примером для подражания, а его яркая деятельность положительно повлияла на всю мировую культуру.