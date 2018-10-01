«Зачем ты так жестоко поступил с нами?»: Валерий Леонтьев о Шарле Азнавуре

Вчера, 19:01

Российского исполнителя и французского шансонье связывала не только одна сфера деятельности, но и песни.

Валерий Леонтьев довольно близко сотрудничал и общался с известным исполнителем шансона во Франции Шарлем Азнавуре. Отечественный поп-исполнитель стал самым известным артистом, который великолепно исполнял песни из репертуара легендарного шансонье, в том числе композицию «Une Vie D'Amour» («Вечная любовь»). Началось все с предложения перепеть мировой шедевр на новогоднем телешоу, и у Народного артиста России все настолько великолепно получилось, что «Ленфильм» снял клип на эту песню. Он принципиально исполнял ее на французском языке, как и композицию «La Boheme».

Новость о гибели легендарного французского исполнителя глубоко тронула Леонтьева. Услышав такое трагическое известие, знаменитый российский исполнитель сказал в память о нем слова, полные горечи. Он отметил, что вместе с гибелью Шарле Азнавуре ушел «век настоящей песни». «Зачем ты так жестоко поступил с нами?», - с горечью воскликнул Леонтьев, отметив, что шансонье покинул тех немногих, кто был верен ему до последнего, однако гений знает, когда ему следует уйти: «Вечная любовь с тобой...»

Шарле Азнавуре умер в ночь с 30 сентября на 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.